提升國產材價值 林保署推紅檜肖楠台灣杉精油產品

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）提振國產材經濟價值，林業及自然保育署台東分署今天發表「解碼山林—紅檜、台灣杉及台灣肖楠」系列精油產品，結合林農、部落農場及精油業者，開啟山村綠色經濟，預計4月上市。

農業部林業及自然保育署於民國106年宣示為「國產材元年」，為提升台灣林產物利用價值，林業署台東分署繼111年12月發表首款「解碼柳杉」精油產品之後，今天再推出紅檜、台灣杉及台灣肖楠3款系列精油。

系列精油具備4大特色：1、從原料供應、萃取、製作全程在地完成。2、全材利用，將人工疏伐後原本鮮少加工運用的枝梢、葉有效利用。

3、全程使用植物全材料，不含合成香精、人工色素、矽靈、石化衍生物等，萃取後枝葉餘料回歸農場成為栽培資材，循環再利用。

4、由產官學合作建置森林氣味資料庫，採集及記錄森林地景氣味資料，規劃於能掌握關鍵氣味資訊後，運用於重現人們腦海中專屬的森林氣味記憶場景。

林業署指出，這3款精油的原料取自台東卑南美農地區及錦屏人工林疏伐林地，深具台東在地特色的森林氣味，是提供全民共享森林多元價值的產品，並實踐森林資源永續，落實永續發展目標（SDGs）。

解碼山林系列產品涵括洗沐用品、單方精油、複方精油、擴香瓶及精油蠟燭，4月將正式在璞草園官網上架。（編輯：唐聲揚）1130305