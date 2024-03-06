虛擬健保卡使用量 中醫大附醫破2萬人次全國第一

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中6日電）配合中央健保署推動醫療體系數位轉型，中國醫藥大學附設醫院今天公布，去年「中國醫點通APP」結合虛擬健保卡使用，已突破2萬人次使用量，是全國使用量第1名。

中醫大附醫指出，衛生福利部中央健康保險署自民國108年起開始推動台灣醫療體系的數位轉型，引入了「虛擬健保卡」概念，至今已有超過330家醫院響應加入。

中醫大附醫表示，秉持「就醫智慧行動生活化，一支手機打通關」便民理念，推出只須下載「中國醫點通APP」並結合虛擬健保卡使用，就能輕鬆完成整個門診流程，統計112年虛擬健保卡使用量已突破2萬人次，更是全國虛擬健保卡使用量第一。

健保署於日前舉辦的虛擬健保卡數位創新應用標竿學習與前瞻分享會中，肯定中醫大附醫用心投入對於民眾就醫智慧行動的貢獻，衛福部中央健康保險署長石崇良表示，虛擬健保卡後續還可串接遠距平台、電子處方箋及電子支付等配套，打破健康照護圍籬，提供無縫接軌的數位化就醫流程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「中國醫點通APP」去年再結合虛擬健保卡的使用，中醫大附醫統計顯示，至今已有101萬人下載，使用無人櫃台的病人滿意度達92%，出院行動支付完成率達65%，減少出院等待時間40分鐘。

中醫大附醫主任秘書陳韋成說明，民眾只須透過手機的「健保快易通」APP即可認證身分及申請虛擬健保卡進行就醫，並可結合中國醫點通APP串接掛號、報到、看診、檢驗檢查、批價、領藥、住院登記、衛教提醒等就醫流程，大幅提升就醫便利性。（編輯：陳仁華）1130306