攜手保育馬祖雌光螢 林業署簽訂產官學MOU

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）為保育珍貴稀有的雌光螢族群，林業及自然保育署新竹分署今天攜手企業、地方政府等簽訂合作備忘錄，將透過產官學合作藉由生態智慧照明系統，降低光源對雌光螢的影響。

只有在馬祖地區可見的2種雌光螢「北竿雌光螢」、「東莒黃緣雌光螢」特殊稀有，由於雌光螢特殊的生態習性，近年族群極受威脅。

為保育珍貴稀有的雌光螢族群，林業及自然保育署新竹分署、連江縣政府、文化大學森林暨自然保育學系與光林智能科技股份有限公司4方今天共同簽署馬祖雌光螢保育計畫合作備忘錄。

林業署發布新聞稿指出，根據文化大學研究團隊歷年調查資料，「東莒黃緣雌光螢」僅約200隻，「北竿雌光螢」總數更不到百隻，且部分島嶼的雌光螢數量有下降趨勢。

林業署表示，下降原因除了可能受道路周邊路燈亮度過高造成干擾外，更因路燈波長與雌光螢發光波長重疊，據研究團隊觀察，雌光螢的雌蟲被路燈照射時會停止發光，已明顯影響雌光螢求偶行為。

為保育珍貴稀有的雌光螢族群，林業署新竹分署與連江縣政府規劃逐步更換現有路燈，降低對雌光螢族群的影響。

林業署說，後續將攜手產官學民共同投入生態保育，以實踐生物多樣性公約目標，邁向人與自然和諧共存的願景。（編輯：陳政偉）1130306