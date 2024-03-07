友善銀髮步行 高市四維二路人行道首設座椅式護欄

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）友善高齡人行空間，高市府在長青綜合服務中心前的四維二路試辦設置人行道座椅式護欄；除了作為區隔，護欄上座椅還可讓長者走累了坐下休憩，日前完工啟用。

高雄市政府工務局表示，邁入高齡社會，老年人口比率增高，為營造友善高齡人行典範，市府擇選在高雄市社會局長青綜合服務中心前的四維二路人行道進行改善。

長青中心提供包含照顧、關懷、健康等多項服務及四維長青學苑的進修課程，是許多長輩活動出入頻繁場所，但前方人行道較狹窄且地磚鋪面已老舊破損。

高市府工務局道路養護工程處今天發布新聞稿指出，為提供長者及行人舒適安心步行環境，經協調釋出部份停車場空間規劃作為步道，採用PC刷毛鋪面並設置無障礙坡道提供平穩寬敞空間，同時將公車站乘客進出動線納入整體改善。

此外，考量長輩日常活動或運動以步行為主，在散步中偶有短暫休息需求，此次也在人行道綠帶區旁首創座椅式欄杆，除作為區隔，也提供適當空間讓長者坐下喝口水、喘口氣，步行至此的民眾均可稍作聊天休息，打造全齡友善悠活空間。

四維長青學苑學員吳爺爺說，到長青學苑上課發現步道變寬敞、平順，比以前更好走，走累了還可以坐護欄上休息，相當實用方便。

工務局表示，長青中心前人行道為試辦路段，由工務局道路養護工程處配合交通局申請交通部補助改善，已於日前完成；透過人行道拓寬重整、新設座椅式護欄及路口警示磚等方式，提升高齡者及行人步行安全。（編輯：陳仁華）1130307