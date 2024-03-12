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北科大攜UTA合辦雙聯碩班 育AI大數據人才

2024/3/12 10:56
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（中央社記者許秩維台北12日電）北科大與美國德州大學阿靈頓分校合作開設高階管理、人工智慧（AI）與大數據的雙聯碩士學位學程，全部課程均於北科大面授，學生不需出國就可取得兩校的畢業證書。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大素有「企業家搖籃」之稱，教學上理論與實務並重；美國德州大學阿靈頓分校在英國高教調查機構QS名列全美公立大學第31名、EMBA學員資歷背景指標在QS位居全美第2強，兩校透過合辦國際雙聯碩士專班，提升學生國際視野和就業競爭力。

北科大與美國德州大學阿靈頓分校（UTA）合作，於113學年開設「高階管理碩士雙聯學位學程」、「人工智慧與大數據高階管理雙聯碩士學位學程」，即日起至6月6日招生，並聘請專任人員統籌辦理招生試務與學籍管理，由北科大直接對接UTA校本部。

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北科大進修部提到，高階管理雙聯碩士專班的修課學生，同時修畢北科大及UTA的最低畢業學分42學分，可同時取得北科大與UTA的雙EMBA學位；人工智慧與大數據雙聯碩士專班的修課學生，同時修畢北科大及UTA的最低畢業學分48學分，可同時取得北科大工學碩士與UTA的EMBA學位。

北科大進修部指出，雙聯碩士專班的全部課程均於北科大面授，學生不須出國，即能以優惠學費取得一流學府的培訓；北科大及UTA上課內容均全程錄影，可線上複習；北科大進修部3月31日將舉行招生說明會，歡迎工作年資累計5年以上者報考。（編輯：李亨山）1130312

#北科大
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