海外旅遊染COVID-19 婦重症換心續命

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）1名56歲葉姓婦人去年11月海外旅遊感染COVID-19，以為只是輕症，不料惡化出現心肌炎症狀，就醫診斷MIS-A，搶救數日無法恢復功能，幸好等到心臟移植機會續命，預計明天出院。

疫後出國旅遊增加，民眾仍不能對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）掉以輕心，三軍總醫院今天舉行記者會分享，COVID-19合併成人多系統發炎症候群（MIS-A），經心室輔助器支持28天，成功換心特殊個案。軍醫局局長蔡建松表示，據他所知，這應該是全台首例MIS-A換心個案。

三軍總醫院醫療副院長蔡宜廷表示，葉姓婦人沒有潛在病史，去年11月20日赴國外旅遊，返台後出現高燒，嗅覺及味覺喪失，自行使用家用快篩確診，今年1月症狀惡化出現胸悶、胸痛等心肌炎的症狀，緊急送醫檢查，醫療團隊排除急性心肌梗塞，但驗血有心肌炎跡象，收治加護病房。

蔡宜廷說，個案符合MIS-A診斷，接受免疫球蛋白注射治療，初期病況改善，但1月18日病情急轉直下，因心律不整突發性休克，緊急裝上葉克膜搶救，後轉為雙心室短效型輔助器支持，因心臟無法恢復正常功能，只能等待移植，在等待期間，個案已恢復到可自己呼吸、用餐。

蔡宜廷表示，經28天等待，葉姓婦人成功配對到心臟，完成移植手術，狀況恢復良好，預計明天就會順利出院。事實上，心肌炎半數可透過藥物治療，並非所有患者都會走向心臟移植，但當出現心臟衰竭，就不同於還有洗腎一途的腎臟衰竭，若心臟衰竭未積極治療平均餘命只剩1年。

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在台灣，等到適合心臟並不容易，蔡宜廷說，據器捐中心統計，每年等待心臟移植患者約有200人，僅有約80人能接受移植，全台灣仍有197人等待中。對於末期心衰竭合併心因性休克患者，短效型心室輔助器是有效的銜接橋樑，個案不會遷就不適合器官，目前也有健保給付。

三總內科部風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉說，據了解，個案未接種過XBB疫苗，COVID-19合併MIS-A好發於40歲左右年輕男性，大多是確診後幾天或幾週內發生，可能症狀有胸痛、紅疹、紅眼睛等。MIS-A雖不常見，症狀有輕有重，但民眾仍不可忽視，有類似狀況建議儘速就醫。（編輯：李亨山）1130313