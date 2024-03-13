台鐵車長擅長抓逃漏票 單月旅客補票500張

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）台鐵公司今天舉行模範勞工表揚大會，車長顏孜芸長相甜美，查驗逃漏票有一套，曾創單月旅客補票500張、約新台幣近10萬元；司機員李明儒熱心參與排班事務，還奉獻個人時間。

台鐵提供的資料，顏孜芸民國94年大學畢業後就進台鐵服務，曾擔任售票、剪收票、服務台工作，96年參加運輸班訓練，第一名結業，97年起擔任彰化車班組車長至今，近5年獲嘉獎次數多達10次，為基層員工學習楷模。

顏孜芸接受媒體聯訪說，父親是台鐵退休員工，她從小就耳濡目染台鐵工作環境，大學畢業後就考進台鐵，到現在她還是很熱愛工作，每趟旅程都充滿期待，希望能開心將旅客送到目的地。

根據台鐵規定，車長要巡視車廂、查車票、防止旅客取巧逃票乘車，顏孜芸在這方面表現特別優異，曾榮獲乘務人員補票金額第1名。

顏孜芸說，她最高紀錄是單月要求旅客補票500張，金額約10萬元。

顏孜芸談到防旅客逃漏票的查驗票做法，她說，有些旅客在開始查票時，就會默默進到廁所，她會先等個幾分鐘，若旅客不出來，她就採取關懷性的做法，直接敲門並詢問旅客的狀況。

顏孜芸說，旅客逃漏票原因不同，有些是不清楚規定，例如EMU3000的自由座車票仍限當班次搭乘、電子票證無法搭等，有些即使是故意逃票，她也不會戳破，讓旅客玻璃心碎滿地，無論是哪種原因，她都視為旅客不清楚規定，親自為旅客說明清楚，讓旅客心甘情願補票。

顏孜芸不否認難免遇到奧客，但她一樣用笑容面對，她說，旅客服務就是要展現專業又溫馨。

笑容甜美的顏孜芸已是3個孩子的媽媽，她的先生是台鐵駕駛，兩人的工作都要輪班，她感謝公公婆婆協助，讓她和先生能在工作上全力以赴。

另一方面，七堵機務段機車長李明儒在台鐵服務14年，從七堵機務段技術助理做起，也經歷過修繕股與運轉股的歷練，100年正式擔任司機員乘務工作，並有11年時間擔任機班排班委員，奉獻個人時間參與排班事務，累計獲嘉獎18次，也曾當選榮譽乘務員。

李明儒接受媒體聯訪說，他原本是機械設計工程師，在金融海嘯那年，很多產業前景未明，因有朋友先考進台鐵，他也決定一試，從進台鐵開始，就清楚他的工作不但是要輪班，還得不分晝夜上下班，尤其逢年過節更是忙碌，他印象中只有1次能在家過年，但這就是工作的特性。

台鐵經歷過普悠瑪和太魯閣號兩次重大事故後，相關規定多也變嚴，李明儒認為，現在要學的規範的確有增加，但他認為在提升台鐵安全上，這是好的。（編輯：李亨山）1130313