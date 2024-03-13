一起集點樹 林業署3/20台北希望廣場送樹苗

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）3月植樹月，林業署規劃在全台舉辦多場贈送樹苗活動，20日署本部場次將結合公益活動在台北希望廣場展開，共將送1800株，捐3張今年度發票可兌1株，每人每種苗木最多兌換1株。

鎖定3月植樹月，農業部林業及自然保育署訂定今年主軸為「一起集點樹」，20日署本部將在台北希望廣場舉辦贈送樹苗活動，計有台灣原生細葉山茶、金毛杜鵑及月橘等3種苗木將送出。

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林業署說明，當天活動準備1800株，自上午9時開始，進行至苗木贈完為止，且上午8時半將發放號碼牌；活動並結合公益規劃，提醒民眾除了自備環保袋，兌領時要捐出今年的發票3張以兌領1株，每人每種苗木最多兌換1株，活動所得發票將全數贈予財團法人創世社會福利基金會。

林業署補充，3月全台各地展開的163場贈樹苗活動詳情，可至臉書粉絲團「林業及自然保育署」或上網閱覽「植樹月贈苗活動一覽表」（https://url.forest.gov.tw/113tree）。（編輯：李亨山）1130313