苗栗三離岸風電環差過關 加強與當地漁民溝通

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（中央社記者張雄風台北13日電）苗栗通霄外海苗栗三離岸風電已獲經濟部核配，為變更海纜上岸路線辦理環差，今天於環評大會審查。環委建議加強與當地漁民溝通，以即時反映開發對漁業的影響；本案最後同意補充修正後通過。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第10次會議，審查「苗栗離岸風力發電計畫三環境影響差異分析報告」。

開發單位表示，本風場位於苗栗縣通霄鎮外海，面積約85平方公里，離岸最近距離約20公里，水深介於55至75公尺，最多設置3座海上變電站。

開發單位說明，本風場獲經濟部核配495MW容量，本次變更包含新增海纜以較短路線「房裡共同廊道」併聯至台電房裡變電所；通霄段海纜截彎取直以減少海域開發範圍；並承諾共同廊道上岸段採用地下工法。

台灣蠻野心足生態協會認為石虎生態調查不足，車速限制也不明確，對石虎保育有疑慮。開發單位指出，在陸域施工範圍並沒有石虎出沒的歷史資料，但在施工期間已規劃至少5台紅外線自動相機進行石虎生態調查，每季至少調查1500小時，並進行人工巡視。

環境部環境管理署表示，目前開發單位僅執行施工後的土壤監測，希望增加施工前的背景數據，作為對照資料。

環評委員提到，由於以往漁業經濟調查都是依漁業年報來分析，可能比較沒辦法即時反映開發對漁業的影響，希望加強與當地漁民、利害關係人溝通，了解漁民真實想法。

開發單位對上述意見承諾遵照辦理，經閉門會議討論，環委建議本案補充修正後通過。（編輯：張雅淨）1130313