高雄機廠遷潮州環差過關 加強領角鴞棲地營造

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北13日電）環境部環評大會今天審查高雄機廠遷建潮州環差案，由於台鐵公司有意規劃當地作為環教場域，因此環委建議加強領角鴞生態棲地營造等規劃及監測，建議本案補充修正後通過。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第10次會議，審查「高雄機廠遷建潮州開發計畫環境影響說明書環境影響差異分析報告」。

開發單位國營台灣鐵路股份有限公司表示，配合台鐵捷運化，因應台鐵公司未來發展，整併遷建既有高雄機廠、南區供應廠（材料廠）及高雄港檢車分段等，遷至潮州機廠。

台鐵公司提到，將於機廠全區開發完成營運第4年，以潮州機廠鐵道教育園區提出環境教育場域認證申請，並於申請認證期間同步進行環教人員培訓，以期盡快達成推動鐵道文化與教育目標。

台鐵公司表示，開發範圍共移補植喬木597株，基地內3處植栽優化場地，定植後滿1年存活不足597株部分採1比1移植。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環評委員認為，移植區未來要作為環境教育場域，可以營造很好的棲地，但目前規劃看不出是否有這樣的概念；另外移植監測時間應延長達至少3年，確保樹木生長。台鐵公司承諾辦理，會議建議本案補充修正後通過。

環委最後加上附帶建議，由於監測報告附近有領角鴞，台鐵公司自己也提出會營造領角鴞棲地，這裡有這樣的條件，因此請開發單位依領角鴞生活特性，採自然正向（Nature positive）的概念規劃及執行領角鴞數量監測，確認可發揮棲地營造功能。（編輯：張雅淨）1130313