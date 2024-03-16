痛風患者男性占7成 營養師分享飲食關鍵5招

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）痛風是常見文明病，台灣平均每23人就有1人痛風，男性更占7成以上。營養師分享預防飲食關鍵5招，少吃紅肉、適當補充水分、勿飲酒過量，加上健康飲食和體態，有助舒緩。

根據衛生福利部中央健康保險署統計，2019年開始被診斷為痛風的患者數量逐年攀升，至今已接近100萬人。開業營養師蔡宜方近日在臉書粉絲專頁分享，台灣的高尿酸問題較其他國家普遍，平均每23人就有1人痛風，又以男性占7成以上為多。

蔡宜方指出，在19至44歲的年齡層中，約6%男性患有痛風，而這個比例隨著年齡增加而大幅攀升，尤其45歲以上的男性族群更是高風險的族群。

在正常情況下尿酸會從尿液中排出，因此一般不會出現高尿酸血症的情況，蔡宜方解釋，然而當老化、基因或長期飲食不當，會使尿酸代謝異常，此時尿酸可能在血液中形成結晶並沉積在末梢關節處，引發嚴重發炎，這就是所謂的痛風。

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她分享預防痛風飲食關鍵5招，首先是減少攝取紅肉、適度攝取海鮮，強調現在雖然認為食物並非罹患痛風的重點，但還是有研究指出海鮮、紅肉會提高痛風風險，平常建議還是要以植物性食物為優先。

其他飲食關鍵還有每天至少攝取2000毫升水分、避免高油與高糖飲食、維持良好體重且減重勿過急，以及勿過量飲酒。蔡宜方也建議痛風高危險群，可選擇中、低強度的有氧運動，如游泳、快走、騎腳踏車、跳繩等，若有出現身體異常狀況也須立即就醫。（編輯：陳政偉）1130316