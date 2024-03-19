台灣ETC門架落腳泰國 2026年完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北19日電）遠通電收子公司遠創智慧籌組台灣ETC國家隊，成功輸出泰國，目前已在當地完成7座ETC門架，將於2026年完工。

亞洲規模最大的物聯網產業展、「2024智慧城市展」今天至22日在南港展覽館展出。

遠通電收子公司遠創智慧因籌組台灣ETC國家隊成功輸出泰國闖出名號，獲亞洲．矽谷計畫執行中心邀請，參與2024智慧城市展「亞洲．矽谷」主題館，並獲選為「系統整合」唯一代表業者，對來自全球產官學代表，展示台灣累計20年的多車道自由流ETC解決方案，及運用AIoT以及AI數位科技延伸多項創新服務。

遠通電收發布新聞稿，台灣ETC門架正式落腳泰國，包括M6與M81兩條智慧高速公路，總共需建置28座門架，目前已經完成7座，配合泰國政府進度，預計2026年可以全數完工。

遠東集團董事長徐旭東與遠通電收總經理張永昌到展場，向來自全球各地的政府官員、企業代表及學者專家，分享台灣高速公路電子收費系統實證經驗，及台灣ETC國家隊一同協助新南向國家從規劃、建置、營運，提供一站式量身設計的ETC營運方案，克服其因柵欄式收費造成高速公路擁堵的痛點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

呼應今年「數位與綠色雙軸轉型」展覽主題與「淨零碳排」願景，台灣ETC積極打造綠色交通。

遠通電收統計，自103年電子計程收費啟用至今，已攜手用路人透過不停車繳費，減少234萬噸的碳排放量，相當於6319座大安森林公園年吸碳量；減少燃油共計9.9億公升，相當於399座奧運標準泳池容量；省下的回數票疊起來，約等於1萬1000座台北101大樓的高度，用路人每次上國道，都是低碳生活的展現。（編輯：管中維）1130319