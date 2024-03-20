氣象署：上午11時許迎春分 北半球將轉晝長夜短

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象署表示，今年春分的時間約在今天上午11時6分，北半球將轉為晝長夜短；近期天氣冷暖交替頻繁，提醒今晚明晨苗栗以北等8縣市可能會有局部攝氏10度以下的低溫。

中央氣象署在臉書表示，2024年春分的時間點，大約是在今天上午11時6分；春分之前，太陽直射南半球，隨著地球公轉，太陽直射位置逐漸往北、來到赤道的那一刻就是春分，也是晝夜平分的一天，接下來太陽直射的位置往北半球移動，北半球的白天也就會比夜晚長了。

氣象署提醒，最近的天氣也很春天，變化多端、冷暖交替頻繁；未來幾天大致上算是比較穩定的天氣，白天氣溫也會逐漸回升、清晨比較涼冷，尤其明天清晨北台灣低溫只有11至13度，局部空曠或近山地區只有10度左右，要多注意日夜溫差的變化。

氣象署今天上午更新低溫特報，大陸冷氣團影響，今晚至明晨各地氣溫明顯偏低，苗栗以北及宜蘭、花蓮局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

另外，東北風明顯偏強，新竹至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，桃園、嘉義、台東及金門沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象署指出，預計下一波鋒面約在26日前後影響台灣；本週末到26日之前，金馬地區一整天、西半部地區在夜間清晨時要留意霧或低雲的影響。（編輯：李亨山）1130320