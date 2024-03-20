前往玉山注意交通 台21線、台16線施工交管3個月

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）前往玉山國家公園注意交通管制，公路局中區養護工程分局表示，台21線郡坑至草坪頭及台16線人倫至民和路段，4月至6月邊坡施工，單線雙向管制通行且每小時整點放行15分鐘。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布訊息表示，新中橫公路省道台21線指標81公里處南投縣水里鄉郡坑至110公里處信義鄉草坪頭路段，及台16線22公里處人倫至25公里處民和路段，多處上邊坡進行災害坡面保護工程，4月1日至6月30日實施單線雙向管制通行。

中區分局指出，工區包含台21線81k+740、82k+350、102k+340、109k+525，及台16線22k+520、24k+400、24k+600路段，受限路寬，施工過程坡面土石可能滾落及需使用大型機械占用車道，恐影響用路人行車安全，因此工區道路兩端交通管制，維持單線雙向通行。

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中區分局表示，信義工務段預定4月1日至6月30日上午8時至中午12時、下午1時至5時施工管制，週六、週日及國定假日原則不實施，每小時整點放行15分鐘，例如上午8時、9時、10時等開放通行，依此規則循環實施管制，中午12時至下午1時不管制。

中區分局表示，請用路人預先規劃行程，預留交管停等時間避免耽誤，行經施工路段遵守交管人員指揮小心駕駛，相關路況請多利用公路局智慧化省道即時交通資訊系統、注意沿線電子資訊看板。（編輯：郭諭儒）1130320