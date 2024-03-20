嘉縣同濟中學獲百萬捐款 補齊財務缺口校長落淚

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）國教署列管專輔學校嘉義縣私立同濟中學本學期財務缺口達新台幣200萬元，校長高作屏發表公開信向校友求援，今天接到署名「教育的同路人」百萬捐款，募款提早達標讓她感動落淚。

同濟中學今天臉書（Facebook）發文指出，上午收到一包郵局寄來的劃撥單，校方懷著感恩的心記錄四處寄來的善心捐款。自從學校募款消息傳開，收過最小的捐款是100元，款項雖不多，但心意卻極重，但今天竟收到一筆高達100萬元的捐款。

高作屏表示，寄款人姓名寫「教育的同路人」，劃撥單上留有電話，她打電話給捐款人得知是名教育界退休長者。對方爽朗說「收到就好！收到就好！我一直掛心學校到底收到了沒？別偷哭喔，謝謝你們幫我們為社會做好事！你們加油！」讓她不禁落淚。

高作屏說，教育部2022年10月召開私校退場審議會，同濟中學因「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，列為「專案輔導名單」，改善期限2年。

此外，遭列管後校方宣布停辦國中部，轉型為社區高中。2年期限在今年8月屆滿將面臨被接管；全校剩55名學生，財務缺口200萬元，為了讓學生順利畢業才對外募款，感謝各界幫忙已募得款項。

高作屏表示，學校專任教師已2年多沒領薪水，志願陪學生完成學業，大家堅守教育崗位，直至學校走入歷史。（編輯：謝雅竹）1130320