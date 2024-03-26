新車安全評等 114年起納行人、機車等事故樣態

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）交通部今天舉行記者會公布113年第1季新車安全評等測試結果。車輛安全審驗中心執行長周維果說，明年起實施台灣新車安全評等2.0，行人、機車、自行車等弱勢道路使用者的事故樣態都會納入。

周維果說，台灣的新車安全評等是跟著歐盟2017年的新車安全評鑑協會（Euro NCAP）做法，包括測試方法、標準及評分計算，未來的2.0版要縮短與Euro NCAP的時間差，同時，導入台灣道路事故的樣態，包括行人、機車、自行車等弱勢道路使用者的事故，相關規章去年底已完成，明年開始實施。

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周維果指出，台灣新車安全測試2.0與1.0版最大差別，是更接近歐洲新車安全評鑑計畫（Euro NCAP），台灣新車評等2.0版是參考歐洲2022年的規章，但同時也考慮台灣道路環境，及行人等弱勢用路人的事故樣態，例如盲點輔助系統。

另原本交通部規劃，今年第4季開始要測試電動車款，並將特斯拉TESLA的MODEL 3列入首測；周維果說，因買不到MODEL 3的車型，第4季將先測已買到的MODEL Y車型，MODEL 3延至114年再測試。（編輯：李亨山）1130326