民間首度自費新車測試 NISSAN、HONDA各1款申請

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）交通部今天公布113年第1季新車安全評等測試結果。公共運輸及監理司長林福山說，民間首度願意自費參與測試，申請車型是NISSAN X-TRAIL及HONDA CR-V，6月及年底公布結果。

交通部在111年完成台灣新車安全評等（TNCAP）制度，委託財團法人車輛研究測試中心建置相關檢測設備，並編列算於市面上購買銷售量較高的小客車，以更嚴格於強制性安全法規的標準做車輛碰撞測試，112年起，每季公布2款小汽車測試車款，最高評等是5顆星，提供消費者更完整的購車資訊。

林福山今天在記者會說，車廠看到台灣新車安全評等的推動結果，更多新車上市前有意願自費做評等，相信相關效應未來更擴大。

車輛安全審驗中心執行長周維果說，自費參與測試的車型有2款，NISSAN X-TRAIL將在6月公布測試結果，HONDA CR-V的測試預計年底公布。

周維果說，因今年公務預算只能購4款車型測試，加上民間自費的2款，全年測試6款車型，無論是公務還是自費，購車仍是由消基會祕密執行，所有檢測流程標準完全一致。

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今天公布的2款車型測試結果，LEXUS NX於4大安全領域得分率中，分別獲得成人保護93%、兒童保護88%、行人保護83%及安全輔助72%，依據星級評等平衡標準規定，NX車型整體星級評等為5顆星。

另1款HONDA FIT於4大安全領域得分率中，分別獲得成人保護81%、兒童保護72%、行人保護81%及安全輔助67%，依據星級評等平衡標準規定，FIT車型整體星級評等為4顆星。（編輯：管中維）1130326