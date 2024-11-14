偽造車牌最重擬罰3萬6000元並銷毀車輛 駕駛與車主併罰

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）今年查獲的偽造車輛號牌大增，交通部已完成相關修法草案，只要查獲偽變造車牌，無論是汽車所有人或汽車駕駛人，一律重罰新台幣3萬6000元，且直接沒入車輛並銷毀處理。

交通部今天舉行例行記者會，說明針對強化防制偽造車輛號牌修法草案。

交通部公共運輸及監理司長林福山說，今年查獲使用偽造號牌車輛案件大量增加，嚴重影響車牌管理，也危害道路交通安全及社會治安，交通部已邀集警政署、法務部、直轄市政府、公路局等單位，完成研擬道路交通管理處罰條例修正草案，將加重處罰，汽機車都適用。

林福山說明，對於道路上行駛或停車使用偽變造號牌等違法行為的修正重點，對汽車所有人最高罰鍰由目前1萬800元，比照危險駕駛修正提高至一律開罰3萬6000元，並直接沒入車輛，之後銷毀處理；同時增訂併罰非汽車所有人的汽車駕駛人，罰鍰與汽車所有人相同。

另外，交通部在這次修法，增訂將矇領牌照及其他未有懸掛車輛號牌的情形，也與用偽造車牌的罰鍰相同，都是3萬6000元。

林福山說，交通部會盡速將相關修正草案報請行政院轉立法院審議，希望這個會期能通過，因無相關配套子法，修法通過後，很快就可實施。

公路局統計，110年查獲的偽造車牌有95件，之後逐年增加，111年169件、112年251件，但今年至10月已1012件，8月是最高峰達259件。

林福山表示，公路局與財政部關務署、內政部警政署建立進口貨物查核通報機制，已查獲3件進口偽造號牌，由警察機關進一步溯源偵辦將輸入銷售者移送法辦。

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在網路銷售資訊部分，林福山表示，公路局已建立網路平台巡查程式並持續巡查追蹤，查獲案件即通知業者下架，並移送警察機關偵辦，數位發展部已與臉書、LINE、YouTube、抖音等社群平台業者建立通報下架窗口，蝦皮、雅虎、露天等網購平台業者皆配合全面下架，目前已下架46件。

林福山說，有些民眾因車牌被吊銷或吊扣，在網路上購買車牌，卻不知除了違反交通法規，還涉及刑法偽造特種文書罪，另一種使用偽造車牌的情形則是從事違反治安的行為。（編輯：管中維）1131114