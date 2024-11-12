500多組中國製假車牌流竄市面 高雄警逮3賣家

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高市刑大執行「淨牌專案」，針對偽造車牌溯源查緝，並查獲黃姓賣家等3人進口中國製假車牌，經查共有500多人下單，目前僅查到8名買家，全案依偽造特種文書等罪送辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會指出，近日全國各地假車牌案件漸增，不肖人士利用偽造車牌恣意違規或掩護犯罪，製造檢警追查斷點，衍生治安隱憂。

警方因應全國「淨牌專案」，提高查緝能量，針對偽造車牌販售深入溯源查緝，分別在台南市東區、高雄市梓官區、楠梓區查緝3名假車牌賣家，分別為32歲黃姓、26歲林姓、29歲謝姓賣家，另查獲曾姓買家等8人，共11人到案，並查扣偽造汽車車牌16面（8組）。

警方調查，由於部分民眾涉酒駕、超速等遭扣牌，黃嫌等人便利用臉書、抖音等社群媒體，散播販售假車牌廣告，並以一組新台幣6000元至8000元價格販售。當收到訂單後，就會依買家車款向中國不法工廠下單，客製化製作假車牌輸入國內販售營利。

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此外，黃嫌等人為躲避警方追查，更利用人頭帳戶收款，透過各種金流管道如支付寶、加密貨幣，將不法贓款移轉至境外。警方初估3名買家經營幾個月來，已賣出500多面假車牌，初估不法所得已破300萬元。全案後續將依偽造特種文書、洗錢防制法等罪嫌，移送各地方檢察署偵辦。

警方呼籲，車牌是公路監理機關所核發行車許可憑證，屬特種文書，民眾私下製作、販售偽造車牌行為，涉嫌觸犯刑法偽造特種文書罪，最高可處1年以下有期徒刑；使用偽造車牌上路，除觸犯行使偽造文書罪，最高處1年以下有期徒刑外，並依據道路交通管理處罰條例，最高可處3600元至1萬800元罰鍰。（編輯：謝雅竹）1131112