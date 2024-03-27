雲林PM2.5、PM10濃度全台之冠 環保局多方措施改善

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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）環境部統計去年各項空氣污染指標，PM2.5、PM10年平均濃度雲林最高，環保局表示，福懋興業和麥寮電廠共5機組明年底前除役，透過監測和配套措施改善空品，盼讓民眾更有感。

根據環境部統計，去年各項空氣污染指標，PM2.5年平均濃度以雲林最高，主要是少雨、弱風天數多，污染物易累積；若以懸浮微粒（PM10）觀察，同樣以雲林縣41.5μg/m3最高，但仍符合環境部所訂PM10年平均值50μg/m的空氣品質標準。

雲林環保局長張喬維今天表示，早年雲林縣空氣品質不佳，是因為濁水溪揚塵所致，近年第四河川分署、縣府在濁水溪沿岸大面積鋪設稻草、植栽等，濁水溪揚塵事件日從民國106年59天，去年112年剩不到5天。

環保局近年為改善空氣品質，持續針對汰換高污染的產業鍋爐、車輛著手，但空氣污染指標的相關數值高居不下，環境部國家環境研究院打造全台首座可移動的空品行動實驗室，去年底進駐雲林縣斗六市，深入了解斗六地區PM2.5污染成因，並提供更精準防制策略。

張喬維說，福懋興業和麥寮電廠共5機組明年底前除役，將去煤轉天然氣，預計每年可減少497萬公噸燃煤量，有助改善空品。

環保局未來將依據全縣設置800點微型感測器，和環境部設置的空品測站所監測到的數值，提出相關配套，同時推動汰換舊車、減少揚塵等方式，改善空氣品質。（編輯：郭諭儒）1130327