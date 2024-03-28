國旅聯票遊高雄促銷 搭高鐵最多省逾千元

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）台灣高鐵公司今天推出國旅聯票「前進高雄 嗨玩一波」限時優惠促銷，即日起至6月30日，購買高雄地區指定商品，加購高鐵車票享折扣，最多可省新台幣1030元。

台灣高鐵發布新聞稿，即日起至6月30日止（出發日期自4月1日至6月30日），推出國旅聯票「前進高雄 嗨玩一波」限時優惠，凡購買國旅聯票高雄地區指定商品，加購高鐵車票即享8折起優惠（疏運期間維持85折）。

台灣高鐵表示，「國旅聯票」精選千項旅遊商品，包含：熱門體驗、景點門票、交通接駁、運動賽事、特色遊程，可以依照個人旅遊喜好自由搭配，加購高鐵車票再享優惠。

喜歡到樂園遊玩的旅客，台灣高鐵推薦購買「鈴鹿賽道樂園」門票相關體驗，享受極速刺激的實境感，是實現賽車夢的遊樂勝地；以「鈴鹿賽道樂園單人無限暢遊券」票券，加購高鐵台北-左營來回車票為例，相較於分別購買車票及票券，可省下1030元。

想要享受自然風光的旅客，台灣高鐵「國旅聯票」也規劃「高金棧遊港夕陽線遊船」行程，旅客可以一邊聆聽專業導遊介紹港都豐富的人文歷史文化，一邊悠閒乘坐遊船，欣賞海天一線、金碧輝煌的高雄港夕陽美景。

若以「高金棧遊港夕陽線遊船」行程加購高鐵台北-左營來回車票為例，購買高鐵「國旅聯票」相較於分別購買車票及體驗行程，則可省下660元。

台灣高鐵「國旅聯票」可透過Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統、雄獅旅遊5個合作平台選購。（編輯：管中維）1130328