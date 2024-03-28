環境部推永續時尚聯盟 邀品牌及百貨業加入

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（中央社記者張雄風台北28日電）為加強紡織品循環，環境部今天表示，希望品牌及百貨業者加入永續時尚聯盟，推廣單一材質、協助回收等觀念；目前已有7家業者加入，包含知名品牌迪卡儂、SOGO百貨等。

根據環境部資源循環署統計，112年國內舊衣回收量約7.6萬噸，來源包含清潔隊、社區、學校及機關團體；去化管道部分，以二手衣（出口為主）占比約44%最高，其次為再利用（如抹布、填充料）約33%，最後是焚化或製成固體再生燃料（SRF）約23%。

循環署今天舉辦「循環！永續！衣起來」記者會，循環署長賴瑩瑩表示，由於快時尚，民眾汰舊換新的頻率增加，而現在服飾多混紡，且配件複雜，不利後續回收。

賴瑩瑩指出，環境部去年發布「連鎖品牌服飾業及百貨零售業紡織品循環指引」，訂定15項行動措施，由業者提出各項措施執行方式及期程，提報紡織品循環計畫書，規劃永續目標；希望品牌及百貨業者能組成永續時尚聯盟，並由環境部授予永續時尚標誌。

循環署統計，截至目前已7家品牌及百貨業者加入，如迪卡農、SOGO百貨等；在舉辦說明會時，約有40家業者出席參與，因此今年的目標是希望40家業者都能加入聯盟。

參與聯盟的業者、台灣迪卡儂循環經濟經理梁培泓告訴中央社記者，品牌一直有針對商品進行環保設計、維修與保養，並規劃二手市集等；預計明年全台迪卡儂也會設置服飾修補縫補的服務，提倡永續觀念。

另外，賴瑩瑩表示，根據「機關及公民營單位服飾紡織品循環採購指引」，讓採購方在訂定採購合約時，可以參考納入材質、配件與供應商責任等基本規範；鼓勵政府、公營事業採購循環紡織品，擴大市場通路。

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賴瑩瑩說，循環署也正在擬訂「紡織品材質定量鑑別及智慧分選設施設置及運營捐助要點」草案（名稱暫定），目前紡織產業綜合研究所已完成紡織品材質分選儀器，未來環境部可以補助回收處理業者設置，回收材質愈單一，愈有利於後續的循環再利用；這項要點預計今年下半年發布。

紡研所永續驗證組長李若華告訴中央社記者，以舊衣回收業者為例，目前設想會先由南、北2家大型的業者示範推動，補助要點會是很好的誘因，吸引更多有意願的業者加入。（編輯：管中維）1130328