鼓勵青年做服務還學貸 天河青力計畫提供獎勵金

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（中央社台北29日電）近年來全球通膨衝擊物價，天河基金會表示，為了減輕年輕人的負擔，今年持續開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，背負學貸的年輕人若投身公益服務，就有機會領取新台幣1萬6000元的獎勵金，藉此鼓勵年輕人參與公益，助人助己。

第6屆「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫今天起開放申請，天河基金會表示，申請資格為在民國83年1月1日後出生的大專院校學生或畢業生、112年第2學期（含）前曾申請就學貸款，並在112年11月1日至113年10月31日曾擔任本計畫合作社福單位的志工，但每人限申請1次。

天河基金會表示，根據教育部統計，台灣目前約有70萬名青年背負學貸，對於年輕學子及社會新鮮人而言，在扣除學貸、房租及高物價的日常支出後，若要提升生活質量及增進專業能力，實在難有餘裕。

天河基金會指出，自2019年開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵大專生及社會新鮮人，在辛勤求學、工作之際，仍能投入公益、關懷弱勢。計畫辦理5年多來，嘉惠1945名從事志工服務的年輕人。

參與青力計畫的學貸族邱子軒表示，他來自單親家庭，家裡經濟較困難，從小便接受以恩關懷協會協助，他念大學需要申請學貸，透過青力計畫發現以恩協會需要暑期課輔志工，便自告奮勇參與，「一去就走不開了」。

他說，「這裡是過去陪我長大的地方，未來我打算繼續到協會擔任志工。」（編輯：蘇志宗）1130329

青少年學生擔任志工，關懷無家者。（天河基金會提供）