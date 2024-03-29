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手作堆砌塊石步道 澎湖池西岩瀑更美

2024/3/29 15:44（3/29 16:01 更新）
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澎湖國家風景區管理處辦理「池西岩瀑石滬工藝技術手作步道體驗活動」，邀請傳統石滬匠師帶領民眾，在西嶼鄉池西岩瀑旁一起以手工方式來堆砌塊石步道。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 113年3月29日
澎湖國家風景區管理處辦理「池西岩瀑石滬工藝技術手作步道體驗活動」，邀請傳統石滬匠師帶領民眾，在西嶼鄉池西岩瀑旁一起以手工方式來堆砌塊石步道。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 113年3月29日
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（中央社澎湖縣29日電）觀光署澎湖國家風景區管理處為將石滬工藝技術與觀光體驗結合，推出堆砌石滬的技藝轉換成手作塊石步道，讓遊客可在安全舒適塊石步道上欣賞池西岩瀑的磅礡美景。

澎管處昨天在西嶼池西岩瀑辦理「池西岩瀑石滬工藝技術手作步道體驗活動」，邀請澎湖傳統堆砌石滬匠師莊永志、謝明和、謝永成等人帶領30位民眾，一起以手工方式來堆砌塊石步道。

澎管處長洪志光表示，隨時代演進及氣候變遷，早年以傳統石滬捕漁方式已漸式微，石滬工藝技術也跟著沒落，更面臨後繼無人窘境。澎管處為石滬工藝技術與觀光體驗結合，推出石滬工藝技術手作步道體驗活動，除傳承守護先民智慧，也打造池西岩瀑一段舒適安全塊石步道，遊客可在步道欣賞壯觀的池西岩瀑之美。

「池西岩瀑石滬工藝技術手作步道體驗活動」由傳統石滬匠師莊永志等人採分區方式，參與民眾就地取材，尋找塌落形狀砌合的塊石，再依匠師經驗及技巧，巧妙舖設成人工步道。這項活動在4月12日再辦理一場次，預計有30人參加。

池西岩瀑(池西柱狀玄武岩)是西嶼當地相當有特色的岩瀑地質景觀，只有在漲退潮時才能在岩石上拍攝；池西岩瀑之前是已廢棄的九孔養殖場所以也叫九孔瀑布，自然景觀環境很吸引人。（編輯：孫承武）1130329

澎湖自然景觀與海洋資源豐富，西嶼的池西岩瀑景色壯觀，吸引許多國內外遊客前往。中央社 113年3月29日
澎湖自然景觀與海洋資源豐富，西嶼的池西岩瀑景色壯觀，吸引許多國內外遊客前往。中央社 113年3月29日
#石滬
#洪志光
#澎湖國家風景區管理處
#澎管處長
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