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中部以北局部短暫雨 白天溫暖舒適

2024/3/30 08:22
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（中央社台北30日電）中央氣象署表示，今天台灣附近水氣增多，清晨至上午中部以北有局部短暫陣雨，南部地區也有零星降雨，白天仍溫暖舒適，中南部可以來到30至32度。

氣象署指出，其他地區大致為多雲的天氣，下半天北部仍有局部短暫陣雨，各地山區則有午後的局部短暫雷陣雨。溫度方面，各地夜晚清晨低溫20到24度，而白天仍然溫暖舒適，北部及東半部高溫約27、28度，中南部可以來到30至32度。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏南風，風速仍偏弱，水平擴散條件差，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；花東空品區為「良好」等級，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級，北部空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1130330

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