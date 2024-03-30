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學生舞蹈賽逾9000人參與 優秀團隊7月登衛武營

2024/3/30 11:39
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（中央社記者陳至中台北30日電）112學年度全國學生舞蹈比賽超過9000名學生參與，於2月20日到3月29日間完賽，優秀團隊將受邀於5月在台灣藝術大學展演，7月更將登上衛武營國家藝術文化中心歌劇院。

教育部今天發布新聞稿，「112學年度全國學生舞蹈比賽」決賽於苗栗縣、基隆市、嘉義市等地舉辦，全國總計813隊、9000多名學生參賽，包含古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈4種類型。

主辦單位指出，今年令人印象深刻的舞碼，包含彰化縣鹿東國小的「夜伏破林迎戰行」，以扎實的基本功、流暢的舞作編排方式，從容地表現出夜伏迎戰的神秘性。

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宜蘭縣復興國中的「昊天青龍翼羽飛」，則是在強悍的音樂聲中結合龍爪的主手勢，配上極有力度的武功動作、不斷變化的舞台走位，表達出富層次堆疊的情境及畫面配置。

教育部表示，今年將由主辦單位台灣師範大學辦理賽後推廣活動，預計5月5日於台灣藝術大學藝文中心表演廳、7月9日於衛武營國家藝術文化中心歌劇院，舉辦2場展演，展現學生舞蹈藝術學習成果。相關資訊可參考教育部網站。（編輯：管中維）1130330

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