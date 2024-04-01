高雄以北16縣市大雨特報 晚上降雨趨緩
2024/4/1 08:16（4/1 08:39 更新）
（中央社台北1日電）氣象署表示，今天鋒面通過，台灣附近水氣仍偏多，白天天氣不穩定，易有對流性降雨，預計晚上之後雨勢將明顯趨緩。
中央氣象署指出，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，應特別注意清晨至上午間西半部地區有局部大雨，也請留意對流雨帶影響時可能伴隨瞬間陣風。
至於氣溫預測方面，氣象署說，各地低溫攝氏21到25度，白天北部及東半部高溫25至29度，北台灣高溫稍轉涼，天氣較為舒適，中南部地區仍可達32至33度，體感溫暖偏熱。
此外，氣象署表示，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，往返離島請留意航班資訊。（編輯：李錫璋）1130401
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