旅美台僑研究華府紅色櫻花 發現為台灣山櫻後代阿龜櫻

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（中央社記者石秀娟華盛頓2日專電）美國華盛頓特區櫻花綻放，最大宗吉野櫻爲城市點綴出粉嫩天際線。旅美台灣人黃慶三約10多年前偶然看見霓虹般紅色櫻花，好奇心驅使找出植物名為阿龜櫻，是台灣山櫻後代。

已經當阿公的黃慶三，旅美攻讀博士後進入美國能源部任職，近年已退休。從小就喜歡植物的他，10多年前在大華府地區馬里蘭州蒙哥馬利郡洛克維爾市（Rockville）開車時，注意到一種紅色櫻花，進而發現與台灣的淵源。

「遠遠看好像是霧霧濛濛，有如紫紅色的雲掛在樹上，我開始是這樣注意到的」，黃慶三日前接受中央社訪問時說：「一般在華府看不到那個顏色的櫻花，都是白色、頂多是粉紅色。而這是接近紅色，幾乎是紅色，因此會覺得很奇怪。」

黃慶三說，這些花剛好種在停車場旁邊，他停好車後，下車細細端量花的特色，近看很漂亮，紅色有如霓虹般的紅，光澤很亮。另外特別的地方是花瓣內的「形狀像燈一樣」，甚至花瓣掉光後，「看起來還是像朵花」。

回家後，黃慶三利用工作之餘，發揮「寫一篇論文引用上百篇參考資料」的調查精神，找出這是稱為Okame的櫻花，Okame為日文，中文稱阿龜櫻，是英籍鳥類學家、也是研究日本櫻花權威的英格拉姆（Collingwood Ingram）在1947年發表的新品種，阿龜櫻父本是台灣阿里山的原生種台灣山櫻（緋寒櫻）、母是日本富士櫻。

根據黃慶三的研究，英格拉姆1902年首度訪問日本，愛上日本文化，他在1907年重返日本時，發現日本流行當時為新品種的吉野櫻，導致櫻花多樣性迅速下降，他覺得很不捨，於是將50多種櫻花品種送回英國，種在他的花園，保存後再重新引入日本。他培育櫻花的貢獻，也讓他獲得Captain Cherry Ingram的稱號。

黃慶三指出，英格拉姆也很喜歡台灣山櫻，但考慮到台灣山櫻是亞熱帶品種，不適合生長在寒冷的日本，於是他把台灣山櫻當父本、將其與白色、耐寒的日本富士櫻母本混種，歷經10多年的研究改良，才以Okame Cherry為名發表阿龜櫻。

黃慶三說，阿龜櫻的顏色被富士櫻沖淡了些，但仍承襲台灣山櫻的豔麗紅色，花形別緻，並具富士櫻多花、耐寒的特性。美東自賓州到華府的氣候、土壤，都很適合阿龜櫻生長。阿龜櫻花期很早，比華府數量最多的吉野櫻還早2週開花。此外，阿龜櫻的蟲害少、易照顧，以嫩株在5、6月扦插繁殖，約4年後即可以成為成齡樹。

專攻理工的黃慶三談起花草，臉上堆滿笑容。多年來他在部落格「拈花惹草集」發表園藝心得，累積超過300篇文章，介紹常見花卉、香料，也有更多特殊、少見的品種，兼具學術性與實用性，並輔以自己拍攝的照片和觀察，可以說是植物達人。

到處探訪植物之際，黃慶三也在馬里蘭州蒙哥馬利郡的溪畔公園（Brookside Gardens）發現台灣山櫻的第二代混種品種，也就是以台灣山櫻為父本、阿龜櫻為母本的「第一夫人」櫻花。他說，這是由美國國家植物園（National Arboretum）育種專家艾格夫（Donald Egolf）在1982年培育、2003年發表的品種。

黃慶三說，第一夫人櫻花顏色呈現深玫瑰紅，單瓣、半垂鐘型花朵，頗為豔麗。當花瓣掉落後，深紅的花萼、花絲可存留2至3週，乍看有如不同類型花朵。但比起阿龜櫻，病蟲害較多。據他瞭解，第一夫人櫻花目前還不普遍。

華府可說是與日本齊名的賞櫻勝地，目前有約3800棵櫻花樹。原先是日本為感謝美國協助斡旋、調停結束日俄戰爭，在1912年致贈美國，表達兩國友情的禮物。

華府的櫻花樹以吉野櫻最多，佔3/4以上。美國每年在3、4月間會舉辦維持數週的櫻花節，潮汐湖（Tidal Basin）、傑佛遜紀念堂（Jefferson Memorial）、華府國家廣場（National Mall）有各種慶祝美、日友誼的表演，吸引絡繹不絕的遊客。

今年官方宣傳也提到，在美國國會公墓（Congressional Cemetery）可欣賞多品種櫻花，有台灣櫻花（Taiwan Cherry，即阿龜櫻）、吉野櫻、關山櫻等。

今年有許多遊客特別前往潮汐湖畔與一棵被暱稱為「矮胖櫻花樹」（Stumpy Tree）的吉野櫻照相。春天結束後，美國國家公園管理局就將啟動一項重建計畫，重建傑佛遜紀念堂附近潮汐湖，以及西波多馬克公園（West Potomac Park）內波多馬克河沿岸的海堤。

這些海堤因長時間使用、海平面上升和排水不佳而受損，重建海堤將提高抵抗未來潮汐、暴風雨、海平面上升的能力，計畫將進行3年。

美國國家公園管理局指出，將移走約300棵樹以方便施工，其中潮汐湖附近將移走158棵櫻花樹。完工後將在該區域重種455棵樹，包括274棵櫻花樹。

從事婚紗攝影的史密斯（Meghan Smith）告訴中央社，她每年都會到潮汐湖賞櫻，「只為了沉浸在這美麗中」。雖然要移走的櫻花樹只占全部櫻花樹的一小部分，她仍覺得很難過，特別是「矮胖櫻花樹」也將被移走，很多人都喜歡它，「我每年都會來和它合影，它會讓我想到在困難的時候，也要能維持堅韌的生命力」。

史密斯說，為了重建海堤，讓潮汐湖能更安全，「雖然不捨得，但這仍是好事」。

同樣也是攝影師的巴恩斯（Sarah Barnes）以前每年都會到潮汐湖賞櫻，2年前她搬到佛羅里達後，今年首次回來，「我想在櫻花樹被移走前，再來看看它們」。

巴恩斯說，潮汐湖岸邊淹水的問題已經很多年了，每當淹水時，水會一直漲到上面來，櫻花樹也會被淹在水裡。雖然「矮胖櫻花樹」也要被搬走，每個人都為此感到難過，但是沒有其他辦法，淹水的問題也是必須解決。（編輯：張芷瑄）1130402

美國華府的阿龜櫻有台灣山櫻血統，花期較吉野櫻早2週，3月19日攝影時多數花瓣掉落，仍可見內部花形像一盞燈。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年4月2日

黃慶三從小就喜歡花草植物，旅美期間也發現台灣阿里山的原生種台灣山櫻是華府阿龜櫻的父本。圖為黃慶三與夫人3月19日在華府的僑教中心。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年4月2日