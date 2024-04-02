名勝世界壹號郵輪重返高雄 8月3航次航向日本沖繩

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）名勝世界郵輪旗下名勝世界壹號繼去年於高雄港首航，今年夏季再度回歸高雄；暑假航線將於8月19日、23日、27日，共3航次分別自高雄港出發至日本沖繩石垣島、那霸及宮古島。

名勝世界壹號今天在高雄港旅運中心舉行2024高雄航程發布會，名勝世界壹號今年暑期從高雄出發3個航次，包含5天4夜及3天2夜航程，分別前往那霸、石垣島及宮古島等地，提供國內旅客多元選擇。

高雄港務分公司表示，今年高雄港郵輪預報63艘次，其中母港為26艘次、掛靠港為37艘次，更有8航次國際郵輪首航高雄港旅運中心，可為高雄帶來超過10萬人次國際觀光旅客。

高市府秘書長郭添貴今天代表市府以東道主身分歡迎「名勝世界壹號」郵輪再次來到高雄開設母港航班，並致贈高雄在地藝術中心的瓷器畫作「迴游」，期盼名勝世界可以承載來自各地的旅客經常洄游，返回高雄母港的懷抱。

高市府海洋局表示，市府團隊整合各界資源，提供郵輪業者串連高雄各地岸上觀光等行程，高雄擁有許多豐富觀光景點，市府將藉此推廣高雄觀光魅力。

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名勝世界壹號總噸數7.5萬噸、船長268公尺、船寬32公尺、載客數1856人，這艘以「舌尖上的郵輪」著稱的美食郵輪，除了有符合亞洲人胃口的道地中式料理外，也供應各式異國美食，大多服務人員都會講中文；船上匯集多項娛樂及休閒設施，提供歌劇、VR探索、健身中心、水療中心及兒童專屬俱樂部。

名勝世界壹號今年推出從高雄出發前往那霸、石垣島（或宮古島）遊程，早鳥優惠包括30日以前，每房減免新台幣6000元，特定房型之第3、第4人最低4900元即可成行，詳情可上網搜尋「名勝世界壹號」高雄母港航次相關資訊。（編輯：陳仁華）1130402