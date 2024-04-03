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花蓮地震 日本氣象廳估地震規模7.7

2024/4/3 13:18
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（中央社記者楊明珠東京3日專電）日媒報導，台灣時間今天上午近8時，台灣觀測到地震，日本沖繩縣與那國町（與那國島）觀測到最大震度4級搖晃。日本氣象廳表示，這場地震深度23公里，推估地震規模7.7。

日本時事社報導，今天上午8時58分（台灣時間7時58分）左右，台灣觀測到地震震央在台灣東部沿岸附近。日本氣象廳對沖繩本島地方及宮古島、八重山地方發布海嘯警報。

日本氣象廳發布海嘯警報時，分別更新地震規模及震央深度，將當時震央在台灣附近的地震規模由7.5上修為7.7；地震深度由「極淺」更新為「23公里」。

日本氣象廳表示，地震規模可能比地震發生後的推估還大，呼籲民眾提高警覺。

日本時間上午10時40分（台灣時間上午9時40分）日本氣象廳將海嘯警報改為「海嘯注意報」，中午全部解除。

日本時間上午9時18分與那國島、上午10時15分，宮古島都觀測到30公分的海嘯，上午10時42分石垣島觀測到20公分的海嘯。

日本氣象廳地震海嘯對策企畫官青木重樹今天在記者會上呼籲民眾，在「海嘯注意報」解除前勿離開安全地方。

報導說，台灣東部沿岸附近過去多次發生過規模7左右的地震。2022年9月18日發生規模7.3地震時，日本氣象廳對沖繩的宮古、八重山地方發布「海嘯注意報」，但未觀測到海嘯。

今天上午11時（台灣時間上午10時）左右，沖繩縣知事玉城鄧尼在沖繩縣府召開災害對策本部會議上說：「目前尚未接獲有災情發生。」

日本氣象廳資訊顯示，今天上午與那國島觀測到震度4級、石垣市觀測到震度3級。（編輯：韋樞）1130403

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