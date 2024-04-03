花蓮強震文資受損 史哲：啟動現勘復原工作
2024/4/3 14:50
（中央社記者趙靜瑜台北3日電）花蓮近海今天發生規模7.2地震，文化部清查全國文化資產災損狀況，截至中午為止共計22處，包含4處國定古蹟、7處縣市定古蹟、10處歷史建築、1處文化景觀。
文化部長史哲表示，已指示文化資產局，即刻邀請學者專家前往現地，啟動災損現勘，後續並應積極協助各項復原工作。
根據今天文化部發布的新聞資料，22處文資災損中，震央花東地區包含花蓮縣定古蹟「吉安慶修院」佛堂牆壁碎裂掉落、木構件位移；花蓮文創園區第17棟屋瓦位移、臨民宅邊圍牆倒塌（非古蹟本體）。
另外，台東縣歷史建築「萬安磚窯」第一目窯洞僅存約1/3的窯牆倒塌。其餘各地災損多為建築飾物掉落、地板或牆體龜裂等情形。文化部表示，整體而言，目前各地文化資產尚未有重大災情發生。
文化部表示，將持續與全國7大分區專業服務中心及各縣市政府保持聯繫及辦理現勘作業，協助各文化資產復原工作。（編輯：張雅淨）1130403
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