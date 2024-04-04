花蓮地震餘震不斷 史哲：專案經費挹注加速文資復原

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）花蓮外海昨天發生規模7.2地震，後續餘震不斷，文化部持續統計累積各地文化資產災損計59處，文化部長史哲今天表示，將於最短時間內完成現勘，並以專案經費挹注加速復原。

文化部今天發布新聞稿表示，目前各地文化資產災損包含13處國定古蹟、17處縣市定古蹟、27處歷史建築、1處文化景觀、1處聚落建築。

文化部說明，59處災損中，震央花蓮縣包含縣定古蹟「吉安慶修院」、歷史建築「花蓮舊酒廠」（花蓮文創園區）等計4處縣定古蹟、9處歷史建築及1處聚落建築群受損。鄰近的台東縣則有歷史建築「萬安磚窯」等2處歷史建築災損情形。

其他各地另有新北市國定古蹟「蘆洲李宅」第三進屋頂馬背倒塌，造成屋頂瓦片部分損壞，以及室內牆面與屋頂交接處產生裂縫。

國定古蹟「林本源園邸」三落大厝第二進前步口地坪下陷斷裂，各空間木棟架有裂縫產生，以及園邸花園外部牆壁開裂等。

分析各地文資災損情形，其中以牆體地坪裂損情形最多計有19處，其次為裝飾構件表面材脫落有15處、屋頂屋瓦位移損壞有9處、既有裂縫擴大有7處、附屬設施（圍牆、水塔、電梯等）受損計6處，以及砌體（磚）構造損壞計有3處。

史哲昨天第一時間即指示文資局啟動災損現勘，文資局除先請全國各分區專業服務團隊及縣市政府文化局就近了解、協助外，昨日已赴台中月眉糖廠勘查，今日也以邀請學者專家前往國定古蹟蘆洲李宅及鹿港天后宮，針對災損實地了解，並提出修復建議方案，協助復原工作。

文化部強調，將請文資局於最短時間內，完成文資災損點現勘，協助提出修復計畫及所需修復經費，文化部將以專案方式挹注經費，加速復原工作。（編輯：張雅淨）1130404