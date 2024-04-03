花蓮強震 北市住家陸續全面復電、復氣

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（中央社記者劉建邦台北3日電）花蓮強震，台北市產發局今天表示，經台電通報共11萬5604戶停電，已修復11萬5400戶，近200戶將陸續復電；通報民宅瓦斯漏氣49件、待修9件，估下午5時許全部復氣。

花蓮外海上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，是921地震後最大規模，全台皆能感受明顯搖晃。台北市產業發展局發布新聞資料指出，地震發生後，已立即啟動業務災情檢查，持續巡檢市場、花博場館、台北地下街等處，民眾可安心。

產發局表示，經派員巡查花博公園圓山園區後，除爭艷館內展覽活動部分商品掉落，已通知策展公司處理，其餘設施運行皆正常。

產發局指出，東門市場辦公室上方水塔漏水，已派員緊急搶修；光華商場水塔及進水管破裂，現正緊急搶修；龍山寺地下街停電，物管巡檢復電處理中；安東市場自治會辦公室及部分店鋪牆壁龜裂；環南市場部分磁磚掉落，持續巡查修復。

產發局表示，台電及台北市4家天然瓦斯公司地震後，立即啟動重要設備巡檢機制，針對變電所、監控系統、儲氣槽及整壓站等，巡檢均正常，台電及各瓦斯公司皆依市府及民眾通報進行派員搶災。

產發局指出，經台電通報，地震造成11萬5604戶停電，已修復11萬5400戶，其餘戶數將陸續全部復電；4家瓦斯公司通報漏氣49件、待修9件，預計下午5時左右可全部復氣。

產業局表示，呼籲民眾在地震發生後，應注意瓦斯及用電使用安全，遇相關問題可通報市民熱線1999。（編輯：方沛清）1130403