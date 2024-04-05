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宜蘭太平山遊樂區聯外道路修復 4/6恢復開放

2024/4/5 15:57（4/5 16:16 更新）
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，太平山國家森林遊樂區聯外道路日前受花蓮地震影響，路面龜裂，一度休園；經修復後，明天恢復開放。

宜蘭分署指出，太平山國家森林遊樂區聯外道路「宜專一線」3日因強震影響，沿路發生落石，數段路面也龜裂，當時考量安全，園區休園3天。經近日巡檢及整備環境、修補路面，並確認園區設備與蹦蹦車軌道都正常後，明天上午8時恢復開園。

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表示，龜山島龜首3日受強震影響，邊坡大量土石崩落，經檢視島上與附近海面都正常後，昨天已開放遊客登島、搭賞鯨船繞島。

管理處指出，龜山島每年3月1日至11月底開放遊客登島，除每週三開放給學術單位，其餘每天上限1800人。今天因是清明連假第2天，許多民眾已祭祖，開始出遊，加上海象較穩定，登島遊客有22班次，共1404人，創下今年開放登島後遊客數量最多的一天。

管理處說明，因日前傳出龜山島龜首被震斷，許多遊客在搭賞鯨船繞島還特別注意龜首樣貌。

宏棋號賞鯨船解說員簡逢均告訴中央社記者，今天他帶領遊客繞龜山島時，也特別向遊客說明，龜首樣貌還在，龜首附近的牛奶海景色依舊不變。（編輯：李錫璋）1130405

龜山島龜首日前傳出因強震被震斷，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處澄清，龜首當時只是發生邊坡大量土石崩落；遊客5日在搭賞鯨船繞島時也發現，龜首地形依舊還在。（東北角風管處駐警隊長許源豊提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年4月5日
龜山島龜首日前傳出因強震被震斷，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處澄清，龜首當時只是發生邊坡大量土石崩落；遊客5日在搭賞鯨船繞島時也發現，龜首地形依舊還在。（東北角風管處駐警隊長許源豊提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年4月5日
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