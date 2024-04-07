數位部感謝中華電信 捐贈低軌衛星設備通訊費用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北7日電）花蓮強震造成部分地區通訊中斷，數位發展部指出，6日將低軌衛星通訊網路設備運送至災區，成功接收OneWeb低軌衛星訊號，協助災區建立通訊網路，並對中華電信響應救災，捐贈低軌衛星通訊及設備費用表示感謝。

數位發展部今天發布新聞稿說明，6日已於花蓮地區建立低軌衛星救災通訊網路，開啟國內首度以低軌衛星通訊，用於救災使用的先例，並感謝中華電信響應政府救災通訊需求，捐贈執行低軌衛星參與救災所需相關通訊及3套設備費用，以持續執行應變通訊網路任務。

數位部說明，馳援天祥地區的低軌衛星設備，原為透過「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，補助所屬法人電信技術中心（TTC）購置，用於驗證重大災害或緊急情況下，可藉由非同步軌道衛星通訊管道提供緊急通訊；此次因應救災需求，由數位部與TTC人員調度並運送設備至天祥，架設緊急通訊網路。

數位部表示，目前衛星通訊已提供高雄市特搜隊等救災人員，回報災區影像等資訊，在天祥地區商用網路恢復前，將持續提供低軌衛星通訊服務；政府單位也持續與民間電信業者攜手合作，共同強化台灣數位韌性。（編輯：林克倫）1130407