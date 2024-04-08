宿舍搬遷案惹議 台北大學：經評估決議終止整修

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（中央社記者許秩維台北8日電）台北大學宿舍搬遷案引發學生會不滿，質疑學校未與學生代表討論、無預警要求搬遷，更剝奪學生表意權；台北大學校方回應，經評估決議終止宿舍整修，已向住宿生說明。

台北大學三峽校區學生會、台北校區學生會和台灣學生聯合會今天在教育部前舉行記者會，針對台北大學近期停止整修宿舍、學生代表在會議上被限制發言、會議程序瑕疵等議題說明，並呼籲校方撤回獨裁決議，與學生重啟討論，民進黨立委范雲和陳培瑜也到場聲援。

台北大學台北校區學生會會長陳庭楚表示，學校校務基金管理委員會先前曾通過新台幣6200萬元的預算，預計裝修男一舍、女一舍，後來卻突然決定停止執行預算，兩週前無預警告知住宿生，要搬到隔一條街、屋齡43年的合江宿舍。

陳庭楚提到，自己在校務基金管理委員會議上提出質疑，校長竟說「宿舍不是大學一定要給的」，他想發言反駁，卻遭校友總會理事長林錫埼關掉麥克風，詢問身為會議主席的校長，校長卻回「這不是你的麥克風，是學校的麥克風」，這樣打壓學生代表、禁止發聲，嚴重傷害校園民主。

台北大學三峽校區學生代表徐鉉捷指出，學校在未經與學生代表討論下，就收回裝修宿舍的經費、要求住宿生搬遷，還剝奪學生表意權，這種黑箱作業令人失望，呼籲學校撤回決議，重啟與學生的溝通。

范雲提到，台北大學校方的作法好像惡房東，大學的校園民主是民主國家應該維護的精神，校園民主也包括學生自治，跟學生相關的事務，學生應該有共同參與的權利。

台北大學校方透過文字說明，男一舍、女一舍原規劃由校務基金挹注6200萬元整修，但上述經費尚未包含建物結構補強，整修後可繼續使用年度有限，且須大幅調漲住宿費，因此評估後終止整修計畫；校方規劃7月讓學生搬遷宿舍，3月底已向住宿生說明，後續將持續溝通。

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關於經費流向，台北大學表示，業務單位擬定工程或計畫後，提校管會議決經費的核撥，並由業務單位決定案件是否繼續執行或評估終止，簽准核定後向校管會報告執行情形，不須再經校管會議。

台北大學表示，校長除了主持會議，對於學生代表提問，也指示相關單位回應，並親自敘明未來校舍使用規劃，對於學生代表將校長的說明理解為議事不中立，深感遺憾。（編輯：張雅淨）1130408