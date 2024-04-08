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青農農業經營準備金15日起受理申請 最多72萬元

2024/4/8 15:03
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（中央社記者楊淑閔台北8日電）為鼓勵18至45歲從農未滿2年的新進農民持續從農，農業部推出「青年農民農業經營準備金」方案，最高給予2年新台幣72萬元，今年上半年自4月15日起到5月3日止受理申請。

農業部發布新聞稿指出，「青年農民農業經營準備金」方案今年上半年自4月15日起開放申請，期限至5月3日止，歡迎青年農民與農校畢業生報名參與。

申請採線上作業，可至農業部農業經營準備金線上申辦整合系統（https://yfreserves.moa.gov.tw/）辦理，另提供免付費諮詢專線0800-508-598，供新進農民洽詢。

農業部提醒，今年上半年方案也將加強農業技術諮詢及輔導，經審查符合資格條件領取經費者，農業部後續將透過訪視作業，持續追蹤輔導產業發展狀況，以利串接農業部相關產業資源，幫助農民妥善經營。

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農業部自民國109年下半年起推動「青年農民農業經營準備金」方案，鎖定年齡18至45歲從農未滿2年的新進農民，符合資格者給予2年合計36萬或72萬元，按月給付1.5萬或3萬元，協助新進農民站穩從農腳步。

統計顯示，109年至112年下半年申請案件，經書面資格審查與實地訪視，符合資格者已按月給付農業經營準備金，目前已有666名新進農民納入輔導。（編輯：張雅淨）1130408

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