調查：3至4歲童乘車 近2成從未被安置在安全座椅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北10日電）安全座椅是保護孩子平安外出的「守護神」，但國健署調查卻發現，家有3歲到未滿4歲兒童的家長，有將近2成家長從來沒有將兒童安置在安全座椅上，若交通意外發生時死亡率恐增加。

在台灣的報導中，時有所聞發生車禍當下，家長僅受輕傷，但沒有坐在兒童安全座椅、抱在懷中的嬰兒即使經搶救後仍宣告不治。衛生福利部國民健康署近期透過新聞稿提醒，據美國高速公路交通安全局的交通事故統計，兒童未乘坐安全座椅，死亡率是乘坐者的8倍。

在國健署110年國民健康訪問調查結果，卻有著令人憂心的數據顯示，台灣未滿4歲兒童每次乘坐轎車時，有將近1成8的家長不常將兒童安置在安全座椅上，其中家有3歲到未滿4歲的兒童的家長中，更有將近2成的家長從來沒有將兒童安置在安全座椅上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

行車時使用安全座椅可降低兒童頸部73%衝擊力、減少71%死亡率，後向乘坐的安全性提高75%。國健署長吳昭軍呼籲，不論路途的遠近，家長千萬不可輕忽兒童乘車使用汽車安全座椅的重要性，務必幫嬰兒準備符合國家標準CNS 11497檢驗規定適齡汽車安全座椅。

除了準備適齡汽車安全座椅，吳昭軍提醒家長牢記「後、安、固、指」使用4要訣，安全座椅只安裝於「後」座，選用「後」向式安全座椅；依各廠牌說明書「安」裝安全座椅；安裝完成必須確認安全座椅穩「固」不搖晃；確認寶寶繫緊安全帶，保留一「指」寬的空隙。（編輯：陳政偉）1130410