上班早餐吃飽卻想睡 營養師：可能吃錯蛋白質

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）上班族外食多，人人知道早餐重要，但很少人知道吃對蛋白質更是關鍵。營養師提醒，早餐是補充蛋白質黃金期，吃錯食物可能越吃越累，建議改吃植物性蛋白質，如豆漿等。

民眾注重飲食觀念抬頭，尤其重視蛋白質，但攝取方式可能不正確。營養師趙函穎今天透過新聞稿指出，曾遇過1名28歲女性上班族早上「吃得像皇帝」，習慣大啖高熱量豬排蛋堡等，高澱粉、少植物性蛋白質，讓她總是早餐吃飽就想睡，甚至開會打瞌睡。

趙函穎發現很多人以為蛋白質有吃、多吃就好，她提醒，這樣非常容易落入吃錯食物、順序及時間的攝取陷阱。尤其現在蛋白質食物選擇多，容易連帶將高油、精緻澱粉吃下肚，以早餐為例，豬排蛋餅、蘿蔔糕加蛋等常見菜單，就會攝取多餘油脂、澱粉及調味料，增加負擔。

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趙函穎指出，早上是身體非常需要蛋白質補充能量的時段，才能夠為身體「開機」。有研究指出，人體1次合成蛋白質量體有限，若集中在1餐中攝取大量蛋白質，超過負荷反而會流失浪費掉，建議民眾可以多把握蛋白質攝取的早餐黃金期，透過以豆類為優先的植物性蛋白質攝取。

根據衛生福利部國民健康署指引，以「豆、魚、蛋、肉類」順序補充蛋白質，趙函穎表示，超商常見的豆漿就含有大豆蛋白，外食族方便取得植物性蛋白，早餐可用1杯豆漿取代部分動物性蛋白或澱粉，豆漿植物性蛋白質可幫助肌肉生長，大豆卵磷脂也可幫助提升精神。（編輯：管中維）1130410