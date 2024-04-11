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立委關切留才成效 國科會：近百人留台發展高階科研

2024/4/11 20:52
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（中央社記者張璦台北11日電）有立委指國科會推動的留才計畫，編列預算新台幣4.1億元，僅97人留台發展。國科會說明，最終計畫實際的執行數為1.78億元，補助150名學人來台交流，其中97人留台就業，任職機構以產學研高階科研領域居多。

立法院教育及文化委員會今天邀請國家科學及技術委員會，就「國家科技發展策略與布局」進行專題報告並備質詢。有立委關切，國科會推動海外人才橋接方案（Leaders in Future Trends, LIFT），花費新台幣4.1億元，僅97人留下。

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對此，國科會說明，為協助台灣赴海外留學人才返國貢獻所學，將其國際視野、科技研發新知、前瞻應用趨勢帶回台灣，並與國內的產學研界進行深度交流，進而留在台灣，LIFT計畫自民國106年至109年，4年原編列預算4.1億元，後隨實際申請人數需求，執行數為1.78億元（含交流補助金及機票補助金），共補助150名學人來台交流。

國科會指出，目前累計已有97名學人留台就業發展，45人在產業界、52人至學研界工作，任職機構以生物技術醫療、電子電機工程等高階科研領域居多；LIFT計畫於109年結束，目前以現行攬才補助機制及友善措施，吸引科研人才來台交流、參與或執行計畫，以提升台灣科研能力。（編輯：林克倫）1130411

#台灣
#國科會
#立法院
#國家科學及技術委員會
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