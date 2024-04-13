醫療愛心暖實力 台瓜合建新生兒大樓落成

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市12日專電）由中華民國與瓜地馬拉合作興建的聖胡安希奧斯醫院新生兒大樓，今天由中華民國駐瓜地馬拉大使曹立傑代表政府交贈予瓜地馬拉，以彌補醫療資源的不足，彰顯兩國友好情誼。

曹立傑與瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）12日共同主持聖胡安希奧斯醫院（Hospital San Juan De Dios）揭牌儀式。現場包括衛生部長，交通部長等80位政府官員及院方代表共同觀禮。

阿雷巴洛致詞時以感性的口吻表示，自己身為一個父親，看到每一個生命的誕生，都代表了一個新希望的到來。但是瓜地馬拉有許多母親，因為營養不良或是感染各類疾病，導致每10個嬰兒中就有1名早產兒。

阿雷巴洛特別感謝中華民國政府以及台灣人民，慷慨協助瓜國完成這棟新生兒醫療大樓的興建，讓瓜國醫療人員擁有良好的醫療環保護新生兒，讓他們健康成長。而瓜地馬拉也珍惜，並將與台灣攜手延續經營兩國邦誼。

曹立傑表示，聖胡安希奧斯醫院新生兒大樓的落成，是台瓜兩國人民合作的結晶，也展現兩國政府友好情誼。台瓜兩國建交90年，共享自由、民主、人權等普世價值，在各項領域相互扶持。而對於阿雷巴洛總統在台灣發生花蓮大地震後，第一時間表達慰問，曹立傑大使也特別表示感謝。

聖胡安希奧斯醫院新生兒大樓的興建僅耗時14個月完工。大樓為地上6層建物，可以抵抗8級地震。大樓同時擁有獨立的供電系統和恆溫空調設備，以及專用手術室，和至少可容納90張新生兒看護床的相關設備。

除了新生兒大樓外，台灣也同時捐贈瓜國急需的抗生素，葡萄糖點滴等藥品，以解瓜國醫療資源不足，公立醫院嚴重缺乏藥品的燃眉之急。

由於長期在藥品採購價格以及供需上的失衡，瓜國公立醫療體系日前出現嚴重的藥品荒。全國48家公立醫院，有12家在今年的前兩個月，就已經用完一整年的藥品預算，沒有經費採購藥品。

其中規模最大的聖胡安希奧斯醫院（Hospital San Juan De Dios）在今年3月5日就已經用完94.58%的預算，無力再購置藥物，甚至必須暫停手術，或是將病患轉到其他醫院開刀治療。而台灣捐贈的藥品如同及時雨，將立刻投入病患醫療，展現台灣愛心暖實力（編輯：高照芬）1130413