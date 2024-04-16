彭金隆出任金管會主委 癌團盼助推動商保補位健保

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）金管會主委將由政治大學商學院副院長、保險系教授彭金隆出任，他曾提出共保等概念試圖找到商業保險補位健保出路，癌症希望基金會期盼他開啟跨部門合作，為台灣建構第2層醫療保障。

據衛生福利部統計，全台癌症病人預估83萬人，癌症已連續超過40年蟬聯10大死因之首，癌症走向慢性病化活得更久，隨著精準醫療時代來臨，價格高昂的免疫治療等創新癌症治療問世，但健保資源有限，難以全數納入給付，病人自費成常態，癌症治療財務壓力隨之增加。

癌症希望基金會副執行長嚴必文今天告訴中央社記者，非常高興彭金隆將擔任金管會主委，充滿期待。彭金隆給予「商業保險補位健保」非常多指導，也提到因接觸相關議題，更了解健保困境，認同商保與健保協作必要，進一步提出「第二健保、政策險、共保」等概念，試圖找到可能出路。

嚴必文表示，衛福部是贊成「商業保險補位健保」，過去卻礙於跨部會溝通，癌團理解雙方所管轄業務概念不同，思考政策方向不一樣。彭金隆是難得對商保與健保協作理念抱持開放、友善與支持態度的財經學者，相信出任金管會主委後，所思所想有利將台灣個人健康投資效益最大化。

癌症希望基金會提出「補位健康險」不是單純商業保險，對亞健康或次標準體有更大承保範圍，需政策介入商業保險，讓保險公司分享合理風險資訊，精算出合理費率與控制風險，才能促使更多保險公司加入，共同承擔風險，以公私協力降低保險行政作業成本，把省下來的錢回饋保費。

癌症希望基金會2022年曾調查癌友自費醫療狀況，約300名癌友與照顧者提供自費數據，20%超過新台幣100萬元，一般家庭家戶儲蓄僅27.4萬元；7成以上癌友倚重商業保險理賠及儲蓄，作為最主要支付自費治療來源，有保險的癌友中近一半認為商保勉強或不足以理賠實際治療費用。（編輯：張雅淨）1130416