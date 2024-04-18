AI助攻 客新聞自動生成客語語音播報

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（中央社記者張雄風台北18日電）客家公共傳播基金會今天表示，全球唯一AI即時生成客語語音的「客新聞」，透過AI文字轉語音系統，讓每一則新聞都會有一段AI生成客語語音播報，每天可供上百則客語新聞播報。

客傳會發布新聞稿表示，民眾上「客新聞」官網，每則報導的第一段都有客語語音播報，讀者只要點入報導，於該篇報導上方的「點我聽AI客語」圖示上按下Play鍵，即可聽到AI客語語音新聞；目前語音準確率已高達9成以上。

客家公共傳播基金會董事長陳邦畛指出，「客新聞」AI客語語音新聞的生成程式，其實是應用客家委員會歷時3年多建置的「台灣客語語音資料庫」，運用AI文字轉語音系統（Text-To-Speech，TTS），只要20秒即可產生語音檔，準確率高達9成以上。

陳邦畛說，之前「客新聞」結合「講客廣播電台」推出真人主播的「新聞學客語」單元，但礙於人力無法增加語音檔數量；透過客委會發展的這套技術推出「AI客語語音新聞」後，每天上百則客語語音新聞都不是問題。

客傳會表示，AI生成的客語新聞於一上線就獲得網友及鄉親肯定，因為目前上線僅為測試Beta版，還有許多改進的空間，但已是客語傳播重要的一步。

客傳會說，為了讓客語語音資料庫更趨人性化，會持續更新客語語音資料庫、讓資料越來越龐大，希望未來客語AI能被應用地更精準。（編輯：陳政偉）1130418