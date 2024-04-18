燃氣器具補助受理突破9成 能源署：剩2.3萬台額度

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（中央社記者曾智怡台北18日電）經濟部113年度「住宅燃氣器具節能產品補助」受理進度已達90%，估剩2.3萬台補助額度，將受理申請至經費用罄當日為止。能源署呼籲民眾把握政府補助機會，購置節能瓦斯爐及瓦斯熱水器，節約住家燃氣使用。

經濟部能源署今天發布新聞稿表示，自113年1月1日起，凡購買符合1、2級能效的瓦斯爐及瓦斯熱水器，每台申請可獲新台幣1000元至3000元補助，同一電號的住宅用戶最多可申請1台瓦斯爐及瓦斯熱水器，合計最高補助5000元。

經濟部今年共編列3.6億元補助預算，如經費用罄將會提前截止，目前累計受理19.9萬台，尚有2.3萬台可供民眾申請。

經濟部為了讓民眾瞭解補助實施進度，自3月26日起於補助專屬網站公告剩餘補助經費，且每日定時更新數值，民眾可隨時上網查看。能源署提醒，剩餘補助經費歸零當日即為補助申請最後一日，郵寄申請件以郵戳日期為憑，線上申請件自隔日零時起停止受理作業，請民眾務必留意申請時限。

能源署表示，已購買瓦斯爐或瓦斯熱水器的民眾，應依補助作業要點規定，備妥身分證件、存摺、裝機地址電費單、統一發票（或收據）等資料，利用補助專屬網站「線上申請」服務進行申辦，或填妥補助申請表並檢附上述申辦文件影本，以掛號郵寄至專用郵政信箱（板橋郵政68-123號信箱）。

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能源署指出，今年度建置線上申請系統，使用者進入系統通過手機驗證後，依序輸入申請資料並上傳文件圖檔，確認資料無誤送出後即完成申請程序，全程無紙化作業，且即時受理立案，比郵寄申請更方便，還可加快案件審核速度。目前網路申請比例高達80%以上，推薦民眾優先採用。

能源署補充，申請補助使用的資料文件，無論是拍照或影印，應確保資料內容清晰可辨，避免後續補件情形；發票影本應載明購買產品的完整型號，以利確認產品補助金額，建議可一併檢附能源效率分級標示貼紙影本。（編輯：張均懋）1130418