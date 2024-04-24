留母莖採收法讓產期拉長 白綠紫3蘆筍全年上市

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（中央社記者楊淑閔、楊思瑞台南24日電）蘆筍不便宜，其美味依舊讓東西方人欲罷不能，台南區農改場今天表示，採用留母莖採收栽培法，並參考日本保留長度建議，採收期拉長，接近全年生產，計有白、綠、紫3種蘆筍上市。

農業部台南區農業改良場發布資訊指出，3、4月盛產的國產蘆筍，已經可以做到接近全年生產，主因就是採用留母莖採收栽培法，配合氣溫、設施栽培減低病蟲害與天災損害，目前有白、綠、紫3種蘆筍可滿足老饕的味蕾。

根據台南區農改場義竹分場助理研究員郭明池所著報告顯示，國內傳統露天栽培蘆筍母莖高度僅維持1公尺，會直接影響植株光截取量及光合作用產物蓄積效率，也間接影響嫩莖的產量；反之，日本學者的調查結果發現，150公分為母莖的合理高度，有較高的光截取量。

台南區農業改良場義竹分場分場長彭瑞菊告訴中央社記者，國產蘆筍不僅有別於溫帶國家，採用留母莖採收栽培法，而且也參考日本調查發現的建議作法，拉長了採收期；扣除7月割除母莖、冬季生長慢有的農民在年底或是春節後割除母莖，都會休息1、2個月，其餘時間都可產出蘆筍，因此幾乎已可全年上市供應。

她也解釋，蘆筍在地面下的根盤可存活10幾年，會長出母莖，周邊再長出嫩芽，也就是農民採收上市的蘆筍；白蘆筍維生素C較高，採收土面以下；綠蘆筍維生素A較高，採自土面上；紫蘆筍是新興嬌貴品種，纖維較少、糖類及花青素含量高，也是採自土面以上。

彭瑞菊說，雖然蘆筍還是不便宜，但是富含維生素A、B2、C、礦物質鐵、鉀、葉酸及獨特的天門冬胺酸和纖維質，不僅美味，也是良好的營養來源，可炒熱吃、可涼拌，並是歐洲料理經典美食的食材，有「春天蔬菜之后」美譽；國內主產地在台南將軍。

她也說，此作物附加價值高，已有青農願意投資設施進行栽種，因為可避免受風災、下雨易產生莖枯病的影響，收益可以穩定。（編輯：陳政偉）1130424

台南區農改場指出，綠蘆筍維生素A含量較高，採自土面上，大多不用削皮即可食用，口感清脆，國內常以肉類或菇類拌炒為主，少部分以涼拌及蘆筍手捲食用。（台南區農改場提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年4月24日