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台南鹽水排水瓶頸段拓寬完工 區域淹水可望改善

2024/3/26 12:00
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）承擔台南新營區及鹽水區主要排水功能的鹽水排水，上游處因排水路寬度不足易淹水，台南市府規劃治理，位於新營區的第1期工程於3月初提前完工，可望於今年汛期發揮功能。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，鹽水排水是溪北（曾文溪以北）地區重要排水路，更承擔新營及鹽水區人口稠密區域主要排水功能，過去在國道1號高速公路上游約600公尺處，因排水路寬度不足造成瓶頸段，容易因短延時強降雨導致水位壅高易淹，造成區域性災情。

水利局指出，市長黃偉哲上任後推動瓶頸段拓寬改善，爭取中央補助新台幣3650萬元辦理鹽水排水治理工程一期（新營區），工程團隊努力於今年汛期前提早完工，強化鹽水排水通洪能力，為防汛做好準備。

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水利局表示，工程包含護岸改善649公尺，並將排水寬度從5至6公尺拓寬為10公尺，有效增加通洪斷面80 %，另增改建3座箱涵橋與完善排水路周邊農路交通，預計可保護周邊約60公頃土地及人口約3500人。

水利局補充，目前正辦理鹽水排水下游匯流岸內排水「鹽水排水治理工程一期（鹽水區）」及「鹽水排水治理工程二期」等工程，總計投入經費達2.03億元；相關工程陸續完工後，將更大幅度提升鹽水排水治理率及整體防洪能力。（編輯：陳仁華）1130326

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