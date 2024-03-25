吸引國際旅客 南市4/1推獎勵計畫

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）為吸引國際觀光客，南市府推出旅行業獎勵計畫方案，只要每團達4人，至南市旅遊景點至少一處，每人花費平均300元，即可申請300元補助；若留宿台南1晚，更可補助至800元。

台南市政府觀光旅遊局今天表示，為推動台南觀光產業發展，促進旅遊經濟，針對國際目標市場推出「113年台南市吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫」方案，鼓勵業者帶國際旅客來台南體會古都多元魅力。

觀旅局表示，凡國內合法設立旅行業，出團時間在4月6日至11月30日的團體行程，對象為境外團客，每團需達4人(含)以上且符合至台南市旅遊景點至少1處，每人在台南花費包括交通、門票、餐食等平均消費金額達新台幣300元，即可申請每人300元補助；如有留宿台南至少1晚，更可補助至800元。

觀旅局長林國華表示，為爭取各大旅行社規劃行程，安排國際觀光客到訪台南，並進一步留宿台南，這項獎勵計畫以實際獎勵方案，鼓勵國內地接旅行社安排國際旅客到訪台南，獎勵計畫自4月1日上午10時起受理申請，相關訊息將公告於台南旅遊網，符合資格旅行社及早規劃。

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台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台南繼2023年獲得英國「國家地理旅遊」雜誌30個「2024年全球最酷景點」之一；2024年再獲美國有線電視新聞網（CNN）評選為全球最值得造訪的24個城市之一，更是唯一入選的台灣城市。

近年來台南成為國人旅遊首選城市，市府在國際觀光市場也積極布局，致力打造優良友善國際旅遊環境。2024「台南400」，歡迎各大旅行社安排世界各地遊客到訪台南，認識台南之美。（編輯：孫承武）1130325