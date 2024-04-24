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台灣觀光廣告接連登場 鼓勵新加坡旅客探索台灣

2024/4/24 19:50（4/24 20:41 更新）
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瞄準新加坡6月年中假期旺季及下半年度客源，交通部觀光署駐新加坡辦事處接連在新加坡捷運、巴士、計程車及廣播電台推出台灣形象廣告。（交通部觀光署駐新加坡辦事處提供）中央社 113年4月24日
瞄準新加坡6月年中假期旺季及下半年度客源，交通部觀光署駐新加坡辦事處接連在新加坡捷運、巴士、計程車及廣播電台推出台灣形象廣告。（交通部觀光署駐新加坡辦事處提供）中央社 113年4月24日
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（中央社台北24日電）瞄準新加坡6月年中假期旺季及下半年度客源，交通部觀光署駐新加坡辦事處積極進攻，近日接連在新加坡捷運、巴士、計程車及廣播電台推出台灣形象廣告，多管齊下鼓勵新加坡觀光客探索台灣。

觀光署駐新加坡辦事處2024年規劃一系列Explore Taiwan（探索台灣）宣傳廣告，首波戶外廣告配合4月新加坡台灣展銷會（Taiwan Travel Fair）時間登場，包含雙層巴士及計程車車身廣告、捷運站數位看板及列車內窗貼廣告；同步上線的還有新加坡972電台廣播「非Fun不可」台灣主題旅遊系列報導，以及報紙媒體廣告在全新加坡放送。

據觀光署統計，2023年全年新加坡到訪台灣的旅客總計有46萬人次，已經恢復到疫情前2019年的同期水準，也是入境台灣東南亞旅客的首位；同時新加坡也是2023年台灣第5大入境客源國。

此外，這股赴台旅遊熱潮延續到今年首月，依據移民署統計，2024年1月新加坡入境旅客數達到3萬2935人次，相較2019年1月同期超出13%，顯示新加坡旅客到台灣旅遊熱度仍然維持高檔。

觀光署駐新加坡辦事處表示，台灣新加坡間由於航班班次往來密集且價位合理，中文溝通無礙的新加坡消費者數量眾多，加上台灣美食種類多樣，旅遊環境多元、全年節慶活動不斷，讓台灣成為新加坡旅客短程旅遊的首選之一，很多新加坡旅客都是一遊再遊。

為延續台灣旅遊熱，積極爭取新加坡6月年中假期旺季及下半年度赴台客源，觀光署駐新加坡辦事處透過各種方式持續宣傳台灣旅遊資訊，期盼吸引新加坡旅客不分時節赴台探索新景點與新活動，體驗多樣的台灣旅遊風貌。（編輯：陳慧萍）1130424

交通部觀光署駐新加坡辦事處近日接連在新加坡捷運、巴士、計程車及廣播電台推出台灣形象廣告，鼓勵新加坡觀光客探索台灣。（交通部觀光署駐新加坡辦事處提供）中央社 113年4月24日
交通部觀光署駐新加坡辦事處近日接連在新加坡捷運、巴士、計程車及廣播電台推出台灣形象廣告，鼓勵新加坡觀光客探索台灣。（交通部觀光署駐新加坡辦事處提供）中央社 113年4月24日
交通部觀光署駐新加坡辦事處4月接連在新加坡捷運、巴士、計程車及廣播電台推出台灣形象廣告。（交通部觀光署駐新加坡辦事處提供）中央社 113年4月24日
交通部觀光署駐新加坡辦事處4月接連在新加坡捷運、巴士、計程車及廣播電台推出台灣形象廣告。（交通部觀光署駐新加坡辦事處提供）中央社 113年4月24日
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