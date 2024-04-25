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持續撥補2670億 許銘春坦言勞保年改是複雜大工程

2024/4/25 10:53
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（中央社記者吳欣紜台北25日電）總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣也將上任，立委今天詢問勞動部長許銘春任內的遺憾，許銘春坦言，雖未完成勞保年金改革，這是複雜議題跟大工程，但至少撥補達到2670億元。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請許銘春進行業務報告並備質詢。

民進黨立委黃秀芳今天詢問許銘春，接任勞動部長6年多時間，「有什麼勞動事務是自己覺得很可惜未完成的？」

許銘春坦言，攸關廣大勞工退休經濟生活安全的勞保年金改革，「這是複雜議題跟大工程」。

不過，許銘春說，雖然沒有完成勞保年金改革，但至少有做到撥補，從2020年開始撥補新台幣200億到今年1200億，再加上特別預算，讓撥補金額達到2670億元，確實有穩定基金財務。

許銘春也說，去年勞保基金餘額創新高，達8700多億，都是因為有這些撥補的挹注，加上同仁辛苦的投資運用，讓基金財務可以穩定、勞工安心。

許銘春說，至於其他面向還是需要大家繼續溝通、尋求共識再往後走。（編輯：陳政偉）1130425

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#勞動部
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