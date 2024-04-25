馬公港1號碼頭延建工程啟用 靠泊15萬噸大型郵輪

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（中央社澎湖縣25日電）由中央政府出資、台灣港務公司打造完成馬公港1號國際郵輪碼頭延建工程今天舉行啟用典禮。這項工程碼頭延建總長達380公尺、水深10公尺，靠泊能量大幅提高至15萬噸級的大型郵輪。

包括交通部長王國材、澎湖縣長陳光復，以及立委許智傑、楊曜，另外台灣港務公司董事長李賢義、航港局長葉協隆、行政院南部聯合服務中心2名副執行長陳文亮、陳慧玲等人出席共同主持啟用儀式。並聽取港務公司執行副總王錦榮簡報澎湖商港未來港埠建設與招商規劃。

王國材表示，特殊地理位置讓澎湖擁有得天獨厚的人文發展及海上旅遊風光，是國際郵輪跳島觀光最佳港口，更可創造國內外旅客新型的旅行體驗。

為提升澎湖旅客服務品質及在地觀光發展，中央將持續出資並督促港務公司、航港局及早完成馬公港1號碼頭新國際旅運中心、3號碼頭交通船上下岸設施及龍門尖山港旅客服務中心等工程，並繼續推動馬公港8號碼頭澎湖輪新旅客服務設施，打造澎湖兼具郵輪跳島示範港及國內最佳觀光旅遊門戶，帶動地方觀光及周邊經濟發展。

李賢義說，馬公港為澎湖群島與跳島觀光、遊憩最重要門戶，港務公司持續強化港埠資源提升客貨運服務量能，精進客貨運設施服務水準，營造澎湖舒適旅遊與海上遊憩新形象，健全港埠經營環境。

港務公司新聞稿表示，澎湖地區為行政院「藍色公路10年整體發展規劃」重要一環，港務公司配合政府離島發展規劃政策，為有效吸引國際郵輪旅客駐足澎湖進行深度旅遊，交通部超前部署於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間陸續出資新台幣25億元先行推動澎湖港相關旅客服務設施興建及優化。

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馬公港1號碼頭延建工程（總經費新台幣8.29億元），碼頭由原長度190公尺延建達380公尺，水深原6公尺加深至10公尺，將郵輪靠泊能量從5萬總噸大幅提高至15萬噸級的大型郵輪。

因應靠泊郵輪能量提升，為提供國際遊客便捷現代化通關設施服務，位於1號碼頭後線腹地同時規劃興建國際線郵輪旅運中心（計畫經費6.31億元），也於今天舉行動土典禮儀式，預計115年第2季完工，啟用後將大幅優化旅客候船、通關動線、休閒購物等空間。（編輯：孫承武）1130425